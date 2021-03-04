Украинцы активно пересаживаются на электрокары / REUTERS

По состоянию на начало марта 2021 году в Украине официально зарегистрировано 26 089 электромобилей.

Читайте такжеVolvo заявил о переходе на электрокары к 2030 годуОб этом сообщает портал ITC.ua.

Как и прежде, больше всего электромобилей зарегистрировано в столице. Второе место занимает Одесская область, а замыкает тройку Киевская область.

Топ-5 регионов по количеству электрокаров

  • Киев - 5664
  • Одесская область - 3902
  • Киевская область - 3192
  • Харьковская область - 2528
  • Днепропетровская область - 2118

Меньше всего электромобилей в Луганской области и Крыму — 33 и 2 соответственно.

В начале года в Украине на первое место по продажам вышел Chevrolet Bolt, который впервые сместил многолетнего лидера Nissan Leaf.

фото МВД

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Автор: УНИАН