Вечером в понедельник ситуация на дорогах Киева осложнилась. На многих улицах движение стало слишком проблемным, даже по меркам вечернего "часа-пик".
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Судя по картам Google, по состоянию на 18:30 на дорогах столицы произошло более десятка ДТП.
Большая пробка тянется от Северного моста по проспекту Степана Бандеры и улице Елены Телиги, продолжаясь на улицах Александра Довженка и Вадима Гетьмана.
Тяжелая ситуация с движением сложилась на Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Набережном Шоссе.
Пробка тянется по проспекту Победы – от КПИ к бульвару Тараса Шевченко и до Бессарабского рынка.
На Южном мосту произошла авария, движение сильно осложнено.
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