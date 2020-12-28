На дорогах столицы произошло более десятка аварий.

Вечером в понедельник ситуация на дорогах Киева осложнилась. На многих улицах движение стало слишком проблемным, даже по меркам вечернего "часа-пик".

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Судя по картам Google, по состоянию на 18:30 на дорогах столицы произошло более десятка ДТП.

Большая пробка тянется от Северного моста по проспекту Степана Бандеры и улице Елены Телиги, продолжаясь на улицах Александра Довженка и Вадима Гетьмана.

Тяжелая ситуация с движением сложилась на Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Набережном Шоссе.

Пробка тянется по проспекту Победы – от КПИ к бульвару Тараса Шевченко и до Бессарабского рынка.

На Южном мосту произошла авария, движение сильно осложнено.

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Автор: Дмитрий Захаров