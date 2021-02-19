Законопроектами предлагается внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Растаможка двух третьих так называемых "евроблях" обойдется их владельцам не дороже 1000 евро.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий после принятия парламентом в первом чтении двух законопроектов о растаможивании "евроблях", ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года, по новой формуле.

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"Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает 1000 евро", — цитирует министра инфраструктуры Офис президента Украины.

Законопроектами предлагается внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. Если они будут приняты в целом и вступят в силу, в течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств (не более одного транспортного средства на одно физическое лицо), которые были завезены на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, будет осуществляться по новой формуле, которая зависит от возраста, объема и типа двигателя транспортного средства.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

16 февраля 2021 года народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявил о том, что Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

18 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

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Автор: Елена Коваленко