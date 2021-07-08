Новинка, получившая имя C3 YOU! станет самой доступной модификацией модели.

Французская автопроизводитель Citroën показал новую версию городского хэтчбека C3.

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость обновленной модели стартует от 14490 евро. Новинка, получившая имя Citroen C3 YOU! станет самой доступной модификацией модели, отмечает Обозреватель.

Автомобиль создан на базе начальной комплектации Feel. Визуально новинка отличается от предыдущих моделей отсутствием фирменных накладок на боковинах AirBump, а также стальными 17-дюймовыми дисками с высокопрофильной резиной и декоративными колпаками Arrow.

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C3 YOU! оборудована аудиосистемой с MP3, кондиционером, подогревом зеркал, электроприводом передних стекол, противотуманными фарами, круиз контролем, системой помощи при старте в гору и контролем за соблюдением рядности.

Автомобиль будет предложен в шести цветах кузова, а в качестве опции можно заказать контрастную белую крышу. Для отделки салона Citroën использует износостойкую ткань Mica Grey.

Оснащаться C3 YOU! будет бензиновым двигателем на 83 лошадиных силы с системой старт-стоп, и механической коробкой передач.

Появление новинки у дилеров ожидается в сентябре нынешнего года.

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Автор: Александр Топчий