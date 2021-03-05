Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,32 грн/л, бензин марки А-95 стоит 28,33 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (26 февраля-5 марта) выросла на 11 коп./л и составила 27,32 грн/л, на столько же подорожал бензин А-95 — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо прибавило 10 коп./л (27,73 грн/л).

Об этом сообщает Enkorr.ua.

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Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,32 грн/л, бензин марки А-95 стоит 28,33 грн/л.

При этом за указанный период все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л, ДТ – до 25,35 грн/л.

Цены на топливо в сети Glusco выросли на 21 коп./л: А-92 – до 28,60 грн/л, А-95 — до 29,60 грн/л, ДТ – до 28,60 грн/л.

Также на 50 коп./л бензины и ДТ подорожали на станциях SOCAR и «Укр-Петроль».

KLO подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ — на 30 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 28,29 грн/л, А-95 — до 29,25 грн/л, ДТ — до 28,29 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, бензины – на 51 коп./л. В сети Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ — на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 35-45 коп./л.

Такие сети как AMIC, BVS, «Параллель», «Автотранс», Chipo, Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л.

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН