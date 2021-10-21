В Украине стартует масштабное обновление грузовых железнодорожных вагонов по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает ICTV в программе "Факты".

Планируется закупить более 45 тысяч вагонов украинского производства на 1 млрд гривен.

Приказ Мининфраструктуры о списании вагонов, срок действия которых истек, уже готов, осталось его подписать.

Сейчас в Украине, по данным УЗ, курсируют 174 тыс. грузовых вагонов, из которых 95 тысяч давно исчерпали нормативный срок службы. Средний возраст вагона на УЗ – около 40 лет, хотя срок эксплуатации — максимум 30 лет.

Содержать изношенные вагоны железной дороге, по словам заместителя директора Департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, намного дороже, потому что они ломаются непредсказуемо, а внеплановые ремонты — это дополнительные расходы.

Обновлять парк вагонов, по словам советника министра инфраструктуры Ивана Федорко, будут в равных долях "Укрзализныця" и частные владельцы. Такое обновление будет происходить впервые за 30 лет Независимости.

Как отмечается, машиностроительная промышленность страны получит столь крупный заказ впервые за время независимости. Данная отрасль сейчас находится в затяжном кризисе: за этот год выпустили только 1213 вагонов, производство сократилось почти на 60% по сравнению с 2020 годом. А еще с десяток лет назад заводы в год выпускали по 50 тысяч вагонов и продавали их за границу. Сейчас вагоностроители надеются, что масштабное обновление на железной дороге даст толчок и для их отрасли, и для нескольких смежных.

"Вагон - это полностью украинская продукция. В Украине добывают руду, делают из нее металл, изготавливают все компоненты. Как только государство покупает хотя бы один вагон — запускается целая цепь промышленных предприятий. Если мы слышим, что Укрзализныця и Министерство инфраструктуры имеют планы строить более 40 тысяч грузовых вагонов в Украине — это очень хорошие планы, которые стоит поддержать, потому что это запустит производство в Украине транспортного машиностроения и это даст работу украинским гражданам", — отметил заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Масштабное обновление украинской железной дороги должны начать уже со следующего года.

Напомним, в этом году в присутствии президента Владимира Зеленского был подписан меморандум по привлечению экспортного финансирования на модернизацию УЗ.

Автор: Григорий Бондарь