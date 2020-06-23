Президент создал Координационный совет по реализации "Большой стройки"

Руководителем совета назначен замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил своим указом создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка", основными заданиями которого станут мониторинг ситуации и наработка предложений для эффективной реализаций целей программы.

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Об этом говорится в указе президента №246/2020, опубликованном на официальном веб-сайте главы государства.

Согласно указу, координационный совет имеет право получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы; а также приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Зеленский своим указом утвердил членами координационного совета: заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко (глава совета), генерального директора Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента Ольгу Бугай, директора Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Наталью Козловскую (по согласию), министра инфраструктуры Владислава Криклия, главу "Укравтодора" Александра Кубракова, советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, советника министра Кабинета министров Елену Симоненко (по согласию), заместителя руководителя Офиса президента Юлию Соколовскую, министра здравоохранения Максима Степанова, первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова, министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который подразумевает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в следующем году планируется увеличить объемы строительства и ремонтов дорог в рамках реализации программы президента Украины "Большая стройка".

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