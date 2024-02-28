Для восстановления авиационного пространства в Украине есть две составляющие: техническая и безопасность.

Авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце сообщил, что в Украине сначала будут восстанавливать грузовые авиаперевозки, а затем будет рассматриваться возможность возобновления пассажирских перевозок.

"На сегодняшний день сигналы, которые идут от аэропортов, говорят, что технически аэропорты готовы к открытию. Есть подготовленный персонал, готовая инфраструктура и есть понимание процессов, как это проводить", – сказал Долинце в эфире телемарафона.

По его словам, открытие авиационного пространства напрямую зависит от составляющей безопасности. То есть, от возможности воздушных сил обеспечить безопасность как инфраструктуры, так и воздушного пространства вокруг аэропорта и вдоль трасс следования самолетов.

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"Без гражданско-инфраструктурной и в том числе военно-безопасностной составляющих возобновить полеты будет невозможно. Но если военные и гражданские скажут, что они готовы, то восстановить можно от в течение нескольких недель до максимум нескольких месяцев", – считает эксперт.

Он также отметил, что первыми могут с достаточно высоким уровнем безопасности открываться аэропорты на западе страны, что потребует дополнительных мер усиления противовоздушной обороны.

"С экономической точки зрения безопаснее начинать с аэропортов ближе к границам с Европейским Союзом и начинать восстанавливать с начала грузовые авиаперевозки, а потом уже рассматривать возможность восстановления пассажирских перевозок", – добавил Долинце.

Возобновление авиаперелетов – что известно

25 февраля директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец сказал, что авиасообщение в Украине могут восстановить до конца 2024 года.

В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации с регуляторами безопасности США и ЕС по восстановлению авиационного пространства.

Позже глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов. Впрочем, он не уточнил, какой именно аэропорт может возобновить работу.

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