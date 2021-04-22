Вместе с тем в IАТА прогнозируют, что отрасль авиаперевозок начнет восстанавливаться во второй половине 2021 года.

Совокупные убытки авиакомпаний в мире из-за пандемии коронавируса в 2021 году составят $47,7 миллиарда.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

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Наибольшие потери грозят Европе - $22,2 млрд. Азиатско-тихоокеанский регион потеряет $10,5 млрд. В Северной Америке убытки прогнозируются на уровне $5 млрд, а на Среднем Востоке - $4,2 млрд. В Латинской Америке потери авиакомпаний составят $4 млрд, а в Африке - $1,7 млрд.

Вместе с тем в IАТА прогнозируют, что отрасль авиаперевозок начнет восстанавливаться во второй половине 2021 года.

Также в ассоциации ожидают, что авиатранспортом в этом году воспользуется 2,4 млрд человек. Что приблизительно на треть больше, чем в 2020 году, но на 47% ниже, чем в 2019 году.

"Этот кризис более длинный и глубокий, чем кто-либо мог ожидать. Убытки сократятся по сравнению с 2020 годом, но удар от кризиса возрастет. Оптимизм наблюдается на внутренних рынках, где авиаперевозки восстанавливаются на рынках без внутренних ограничений на поездки. Однако введенные правительствами ограничения продолжают сдерживать высокий базовый спрос на международные поездки. Несмотря на то, что в 2021 году воздушным транспортом будет путешествовать примерно 2,4 млрд человек, авиакомпании потратят еще $81 млрд", - отметил глава IATA Вилли Уолш.

Напомним, в ноябре в IATA прогнозировали, что чистый убыток авиакомпаний в 2021 году составит $38,7 млрд.

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Автор: Александр Топчий