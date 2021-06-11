В Черном море эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.

"USS Laboon (DDG 58) начал свой переход в Черное море для проведения операций морской безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВМС США регулярно проводят операции с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.

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Справка УНИАН. USS Laboon (DDG-58) - восьмой эскадренный миноносец КРО в первой серии Flight I типа «Арли Берк». Построенный в верфи Bath Iron Works, включен в состав ВМС в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

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Автор: Константин Гончаров