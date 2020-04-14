Рада урезала финансирование реконструкции аэропорта в Днепре на 900 миллионов гривень

Также отменена субвенция в размере 70 тыс. грн из государственного бюджета областному бюджету Одесской области на реконструкцию аэропорта "Измаил".

Верховная Рада сократила финансирование реконструкции аэропорта в Днепре на 900 млн грн - с 1 млрд грн до 100 млн грн.

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Об этом говорится в сравнительной таблице к закону на сайте парламента.

Согласно документу, в целом финансирование Министерства инфраструктуры сократится на 5,56 млрд грн - до 4,6 млрд грн.

Кроме того, на 80 млн грн урезан объем средств на содержание аппарата Министерства инфраструктуры - до 170 млн грн.

Также отменена субвенция в размере 70 тыс. грн из государственного бюджета областному бюджету Одесской области на проведение реконструкции и строительства зданий и сооружений коммунального предприятия "Аэропорт Измаил".

Кроме того, парламент уменьшил со 116 млн до 39 млн грн расходы на обслуживание судоходных шлюзов.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.