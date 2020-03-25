Карантин по-украински: перед столичным мостом метро образовалась огромная пробка (видео)

В связи с эпидемией коронавируса 17 марта в Киеве остановили метро.

Утром 25 марта на Броварском проспекте в направлении Моста Метро образовалась масштабная автомобильная пробка, несмотря на введенные меры карантина.

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Снятое очевидцами видео с места событий появилось в Facebook.

«Дорога на мост растянулась на огромную пробку - больше, чем в обычный рабочий день. Тысячи машин в каждой по 4-5 человек не прошедших тесты, сидят больше часа в замкнутом пространстве метр на метр и дышат друг на друга», - написал автор видео, пользователь Facebook Алексей Давиденко.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса 17 марта в Киеве остановили метро.

С 23 марта общественный транспорт в Киеве начал перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

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