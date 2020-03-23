Бензин в Украине вряд ли подешевеет, несмотря на падение цен на нефть - эксперт

Он прогнозирует, что снижение реализации на украинских АЗС к апрелю может превысить 30%.

Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС вряд ли опустится из-за снижения продаж и роста затрат на эксплуатацию станций, несмотря на рекордное падение мировых цен на нефть.

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Об этом в Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Постоянные расходы остаются, к ним добавляются немалые "карантинные", и при этом доходы (читай продажи) падают. Как сохранить бизнес (читай людей)? Ответ универсальный для любого бизнеса – только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары. Если удастся остановить просаживание гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае", - отметил эксперт.

По его словам, даже если доллар в апреле подорожает до 30 гривень, то потенциально бензин на АЗС должен был подешеветь на 3 гривни/литр, а дизельное топливо - на 2,5 гривни/литр. (При долларе по 28 гривень - 4,2 и 3,7 гривни/литр соответственно). Однако, считает эксперт, данное падение цен может быть нивелировано ростом затрат на АЗС и падением продаж.

"К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие "карантинные" мероприятия. И ко всему - снижение выручки в кафе и магазинах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта цена нефти марки Brent в мире упала на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Затем падение продолжилось. 23 марта цена на Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подешевела до 26,04 доллара за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской бирже подешевела до 22,7 доллара за баррель.