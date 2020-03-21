"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд, чтобы забрать украинцев из Латвии и Литвы

Кроме того, этот поезд вывезет из Киева на родину всех желающих граждан Беларуси, Литвы и Латвии.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила на 21 марта рейс международного поезда «Четыре столицы» № 31/32 Киев - Рига, который курсирует через Минск и Вильнюс и обратно, чтобы вернуть на родину граждан Украины, Беларуси, Литвы и Латвии, которые в результате введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие коронавирусу, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, указанный поезд вывезет из Киева на родину всех желающих граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а в обратном направлении доставит в Украину своих граждан из Литвы и Латвии.

Поезд отправится из Киева 21 марта в 12:55, прибудет в Минск в 00:05 22 марта, в Вильнюс в 3:48 и в Ригу - в 08:29 22 марта.

В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шяуляе - в 21:58, Вильнюсе - в 00:30 23 марта и прибудет в Киев в 16:42.

"Билеты для тех, кто находится в Латвии, будут доступны в продаже через онлайн-систему booking.uz.gov.ua и в кассах вокзала Риги.

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Для тех кто находится в Литве и других указанных городах - только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила ряд поездов класса «Интерсити+» сообщением Перемышль - Киев, которые эвакуируют граждан Украины из Польши и Чехии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В этой связи, Министерство инфраструктуры организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.