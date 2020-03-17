Только кассы и группами: стало известно, как будут работать вокзалы после остановки ж/д сообщения

Сегодня поезда сделают максимально "длинными" для того, чтобы как можно больше людей вернулись домой.

Сегодня поезда "Укрзализныци" будут отправляться в рейсы с максимальным количеством вагонов, чтобы как можно больше людей могли вернуться домой.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет УП.

"Укрзализныця фиксирует увеличение продаж билетов на поезда, которые отправляют сегодня в рейс. Мы понимаем, как важно пассажирам добраться домой. Поэтому сегодня поезда будут отправляться с максимальным количеством вагонов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возврат билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

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17 марта для уменьшения очередей к железнодорожным кассам "Укрзализныця" обещает открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта УЗ прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.

С 18 марта поезда приостановят движение внутри Украины.