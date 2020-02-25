Украина опережает соседей по количеству электромобилей и зарядок к ним - первый замминистра инфраструктуры

Украина предпринимает все шаги для обеспечения экологического будущего.

В рамках реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Украина предусматривает шаги, которые будут способствовать постепенному переходу на электрический транспорт. К 2030 году 100% закупок городов должен составлять лишь электротранспорт.

Об этом заявил в Женеве первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, выступая на пленарном заседании Комитета по внутреннему транспорту Евроэкономкомиссии ООН. “По темпам увеличения количества электромобилей и электрозарядной инфраструктуры мы опережаем все соседние страны и занимаем третье место в Европе”, - подчеркнул Абрамович.

По его словам, бурное развитие транспортного сектора, особенно грузовой логистики и пассажирских перевозок, ускоряет экономику, развивает торговлю и сотрудничество между государствами. Однако климатические проблемы требуют пересмотреть подход к этому процессу. “Все государства-члены (ЕС - ред.) согласны, что необходимо переходить на более экологичные виды внутреннего транспорта как эффективного инструмента для решения глобальных климатических проблем”, - в частности сказал Дмитрий Абрамович.

Что касается сотрудничества в этом направлении, Украина предпринимает все шаги для обеспечения экологического будущего. “Мы рады видеть, что Европа предпринимает шаги для защиты окружающей среды и предотвращения изменения климата. Новое “Зеленое Соглашение” ЕС является ярким примером этого, - заявил госменеджер. - Правительство Украины полностью поддерживает Декларацию Комитета по внутреннему транспорту «Совершенствование подходов в области устойчивого внутреннего транспорта с учетом глобальных климатических и экологических вызовов: единый призыв к всеобщим действиям».

Напомним, 25 февраля этапом политики высокого уровня началось пленарное заседание Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. Тема - “Экологические вызовы устойчивому внутреннему транспорту”.

Спустя пять лет после подписания Парижского соглашения по климату и принятия Генассамблеей ООН Целей в области устойчивого развития, климат и экология остаются глобальной проблемой. Внутренний транспорт способствует изменению климата, оставляя значительный углеродный след. Именно поэтому так важно иметь экологически чистый транспорт, что позволит сократить выбросы СО2 и других вредных веществ.