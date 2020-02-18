За нарушения ПДД - штрафы: в Раде хотят признать ездоков на сигвеях и электросамокатах участниками дорожного движения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении понятия "пользователи персонального легкого электротранспорта" и установлении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Народные депутаты хотят приравнять пользователей персональных електромоторних транспортных средств на дороге к погонщикам животных, извозчикам и велосипедистам.

Это предусмотрено законопроектом №3023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)", зарегистрированным на сайте Верховной Рады. Авторами проекта являются семь народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено ввести в законодательное поле, регулирующее дорожное движение, понятие "пользователи персонального легкого электротранспорта" - электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев.

Законодатели также предлагают внести изменения в два законодательных акта: Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) и закон "О дорожном движении".

Предусматривается введение штрафов за нарушение водителями наземного транспорта Правил дорожного движения. В частности, статью 127 КоАП предлагается изложить в следующей редакции: "Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, пользователями персонального легкого электротранспорта и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных влечет за собой предупреждение или наложение штрафа" до 5-ти необлагаемых минимумов.

Изменениями в закон "О дорожном движении" предусмотрено признание лиц, пользующихся электроскутерами, гиробордами, моноциклами и cигвеями, участниками дорожного движения: "К участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты, погонщики животных и пользователи персонального легкого электротранспорта".

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При этом, если пользователи персонального легкого электротранспорта ведут свои транспортные средства, а не едут на них, то приравниваются к пешеходам, как сейчас мотоциклисты, когда катят мотоциклы.

Также законопроектом предлагается дополнить закон о дорожном движении новой статьей: "Статья 19-1. Правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта.

Так, к пользователям персонального легкого электротранспорта относятся лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Им предлагается разрешить ездить по велодорожкам, а в случае их отсутствия, по краю проезжей части дороги.

Также их хотят обязать "управлять персональным легким электротранспортом, оборудованным звуковым сигналом и светоотражателями", кроме случаев, когда возможность такого оборудования не предусмотрена конструктивным решением производителя; во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости иметь включенный фонарь (фару) и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или иным способом.

Кроме того, пользователей персонального легкого электротранспорта планируют обязать не перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя средства передвижения; а также не пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руках.