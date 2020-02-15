США решили повысить пошлины на европейские самолеты

Повышенные таможенные тарифы на самолеты вступят в силу 18 марта.

Правительство США в пятницу заявило, что повысит пошлины на летательные аппараты, импортируемых из Европейского Союза, до 15% с 10%, что усиливает давление на Брюссель в почти 16-летней трансатлантическом споре относительно авиационных субсидий.

Читайте такжеС начала года Boeing не получил ни одного заказа

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В ведомстве торгового представителя США заявили, что остаются открытыми к переговорам с ЕС по этому вопросу, но могут пересмотреть свои действия, если ЕС введет свои пошлины в связи с несколькими спорами относительно субсидий", - говорится в сообщении.

В заявлении, опубликованном поздно в пятницу, сказано, что США внесут незначительные изменения в 25-процентные пошлины, применяемые к сырам, винам и другим изделиям из ЕС, не связанных с самолетами. В частности, речь идет об исключении из этого списка сливового сока. Пошлины на этот товар не повышали, как это обещали сделать в октябре.

"Повышенные таможенные тарифы на самолеты вступят в силу 18 марта", - подчеркивает издание.

Американские действия происходят на фоне того, как президент США Дональд Трамп, подкрепленный заключением первой фазы торгового соглашения с Китаем, подготовил реструктуризацию торговли с ЕС, которая достигает 1 триллиона долларов ежегодно.

Чиновники ЕС заявили, что хотят вести переговоры с Вашингтоном, но не позволят давить на себя.

18 октября Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus.

В начале октября объявили, что могут ввести штрафные тарифы для компенсации убытков, причиненных Boeing незаконной, по мнению США, помощью ЕС концерна Airbus.