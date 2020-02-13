Mazda продлила "каникулы" на заводе в Китае из-за коронавируса

Конвейер китайского предприятия бренда не запустят раньше 17 февраля.

Завод Mazda в Китае будет простаивать как минимум до 17 февраля в связи с решением компании продлить внеплановый перерыв в работе предприятия из-за эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"Изначально предполагалось, что заводы заработают 12 февраля, однако на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-2019 (официальное название инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV) ряд компаний приняли решение отложить запуски конвейеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не работают и автозаводы за пределами Китая – первым производителем, который ввел режим простоя на предприятии в Южной Корее, стал Hyundai. Следом Kia остановила работу трех южнокорейских площадок.

Также сообщается, что возможность временного прекращения выпуска автомобилей рассматривает южнокорейское подразделение Renault, а в FCA (Fiat-Chrysler) допустили вероятность ввода режима простоя на одном из своих европейских заводов.