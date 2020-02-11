Прибыль производителя Mercedes упала в три раза

Чистая прибыль упала в 2,8 раза – до 2,70 млрд с 7,582 млрд евро.

Чистая прибыль Daimler до уплаты процентов и налогов в 2019 года сократилась в 2,6 раза и составила 4,32 млрд евро по сравнению с 11,13 млрд в 2018 г., говорится в пресс-релизе компании. Выручка по итогам года увеличилась на 3% – до 172,74 млрд со 167,36 млрд евро.

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Чистая прибыль упала в 2,8 раза – до 2,70 млрд с 7,582 млрд евро. При этом продажи автомобилей снизились незначительно – до 3,34 млн шт. против 3,35 млн в 2018 г.

В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 2,38 млн автомобилей по всему миру, немного превысив рекордный уровень продаж 2018 г. – более 2,3 млн автомобилей. Доход компании увеличился до 93,9 млрд евро (в 2018 г. – 93,1 млрд евро), а показатель EBIT снизился на 53% до 3,35 млн евро, передают «Ведомости».

Daimler снизил размер дивидендов до 0,9 евро на акцию по сравнению с 3,25 евро в 2018 г. Во вторник, 11 февраля, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подешевели на 1,17% до 42,50 евро.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.