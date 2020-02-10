В КГГА заявили, что решение о строительстве метро на Троещину приниматься в ближайшее время не будет

Городские чиновники отмечают, что для строительства ветки на Троещину нужно сначала построить отрезок в центре Киева - от "Вокзальной" до "Тараса Шевченко".

В ближайшее время строить ветку метро на Троещину не будут.

Об этом сказал первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник в интервью "Экономической правде".

В частности, комментируя строительство Подольского моста, отметил, что метро планируется пустить в направлении станции "Тараса Шевченко", однако решение еще не принималось.

"Метро, строительство которого решение не принималось и приниматься в ближайшее время не будет, поедет в направлении станции "Тараса Шевченко". Там остается направляющая в сторону Набережно-Луговой и Межигорской", - сказал Поворозник.

По его словам, для строительства ветки на Троещину нужно сначала построить отрезок в центре Киева - от "Вокзальной" до "Тараса Шевченко", ведь последняя не сможет справиться с пассажиропотоком из левобережных жилых массивов.

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"Изначально рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части до Русановских садов. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно. Строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная". Сперва надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После того уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - сказал Поворозник.

Напомним, ранее в "Киевметрострое" заявили, что завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь откладывается на год.