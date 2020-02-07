ТСН.Тиждень расскажет, спасет ли менеджерский десант с Deutsche Bahn украинскую железную дорогу

ТСН.Тиждень побывал на немецкой железной дороге и выяснил, стоит ли Украине брать с нее пример.

Украинский государственный монополист «Укрзализныця» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn.

ТСН.Тиждень узнавал, что именно будут делать немцы в Украине и поможет ли это улучшить сервисы УЗ.

Меморандум о стратегическом партнерстве «Укрзализныци» с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn был подписан при участии премьер-министра Алексея Горчарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла 5 февраля. ТСН.Тиждень побывал на немецкой железной дороге и выяснил, стоит ли Украине брать с нее пример.

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«Мы хотели выяснить, действительно ли немецкая железная дорога может быть образцом для Украины и какие структурные изменения могут ждать «Укрзализныцю», если брать за пример реформы, проведенные Deutsche Bahn в Германии. И нас откровенно напугало все, что мы увидели», - рассказала специальный корреспондент ТСН.Тиждень в Берлине Наталья Фибриг.

Пообщавшись с немецкими экспертами и пассажирами Deutsche Bahn, ТСН.Тиждень узнал, какие проблемы существуют с подвижным составом и вокзалами, почему произошло масштабное сокращение сотрудников немецкой железной дороги, что смущает самих немцев в сервисе и сколько им приходится платить за билеты.

В воскресенье, 9 февраля, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет, хватит ли сил Deutsche Bahn навести порядок в «Укрзализныце», стоит ли украинским пассажирам бояться повышения цен на билеты, и что тогда случится с сервисом.