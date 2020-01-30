Volkswagen готовит премьеру нового кроссовера

Новый кроссовер Volkswagen, который будет напоминать T-Cross, построят на платформе MQB A0 IN.

Компания Volkswagen опубликовала тизерный видеоролик, в котором показан новый кроссовер бренда, пока еще не получивший названия. Премьера автомобиля состоится 3 февраля нынешнего года на автосалоне в Дели.

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В первую очередь новинка рассчитана на местный рынок. Однако, возможно, кроссовер появится в продаже и в других странах мира. Машину построят на платформе MQB A0 IN. Это же шасси использует новый компактный кроссовер от Skoda под названием Vision In. Премьера этой машины также состоится на мотор-шоу в Нью-Дели, пишет Autonews.

Судя по видео, новый кроссовер Volkswagen будет напоминать T-Cross. Однако автомобиль получит более агрессивный дизайн и высокий клиренс. На автосалоне, скорее всего, будет показан концепт будущей машины. Серийный кроссовер появится в продаже примерно в 2021 году.

По данным IndianAutosBlog, в гамму моторов новинки войдет 1,0-литровый агрегат, который будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом». Мощность агрегата составит около 115 лошадиных сил. Также ожидается появление 1,5-литрового атмосферника. Полноприводных модификаций у паркетника не будет.

Ранее Volkswagen зарегистрировал в патентном ведомстве наименования T-Sport, T-Go и T-Coupe, которые впоследствии может использовать для новых кроссоверов. Таким образом, новые модели Volkswagen получат названия в том же стиле, что и нынешние серийные кроссоверы T-Cross и T-Roc.