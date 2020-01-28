Volkswagen раскрыл внешность нового Caddy (фото)

Коммерческий автомобиль Volkswagen Caddy пятого поколения, который получится «совершенно непохожим» на предшественников, дебютирует в феврале.

Компания Volkswagen опубликовала новые реалистичные дизайн-скетчи, дающие представление о коммерческом автомобиле Caddy пятого поколения. Премьера машины состоится в феврале нынешнего года.

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В Volkswagen отметили, что новый Caddy получится «совершенно непохожим» на предшественников. Судя по изображениям, отличительными чертами модели станут нижняя радиаторная решетка с узором в виде сот и горизонтальные светодиодные дневные ходовые огни, визуально объединенные при помощи декоративной линии, пишет Autonews.

Новый Volkswagen Caddy построят на модульной платформе MQB, предусматривающей колесную базу разных размеров. В линейку модификаций войдет пассажирская версия, а также длиннобазный развозной фургон.

По предварительным данным, в моторную гамму следующего Volkswagen Caddy войдут бензиновые двигатели рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена агрегатами, развивающими 115 и 150 лошадиных сил. Не исключено появление «мягких гибридов» — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.