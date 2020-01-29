Renault возглавит бывший топ-менеджер Volkswagen

Летом 2020 года главой компании Renault станет Лука де Мео, который ранее был главой бренда Seat.

Новым генеральным директором компании Renault станет Лука де Мео, который прежде занимал руководящие позиции в концерне Volkswagen. Итальянский специалист приступит к работе на новом месте 1 июля 2020 года.

Читайте такжеНовый кроссовер Renault раскрыли до премьеры (фото)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу французского автопроизводителя.

Отмечается, что прежний генеральный директор Renault Тьерри Боллоре был отправлен в отставку в октябре 2019 года - всего через 10 месяцев после своего назначения. Временным исполняющим обязанности директора стала Клотильда Дельбо, которая теперь получит должность первого заместителя де Мео.

"Лука де Мео за свою продолжительную карьеру приобрел огромный опыт и смог добиться успеха. Его профессиональные качества полностью соответствуют планам Renault по дальнейшему развитию", - отмечено в сообщении.

Лука де Мео после завершения обучения в Университете Боккони в Милане начал свою профессиональную деятельность в Renault, а затем перешел в европейское подразделение Toyota. Потом он работал в "Фиате" с брендами Fiat, Lancia и Alfa Romeo. В 2009 году итальянский специалист присоединился к Volkswagen и в 2015 г. возглавил марку Seat.