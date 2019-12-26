"Украэрорух" подсчитал убытки от российской оккупации Крыма

Количество полетов в воздушном пространстве Украины с момента оккупации полуострова сократились на 44%.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) после оккупации Российской Федерацией Крыма и части Донбасса потеряло 19 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает НВ со ссылкой на заявление и.о. директора "Украэроруха" Андрея Ярмака.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тысяч полетов, то в 2018 году - лишь около 300 тысяч. Это минус 44%", - сказал он и добавил, что транзитные полеты также уменьшились почти в 3 раза.

Ярмак подчеркнул, что на транзитные полеты в 2013 году приходилась наибольшая доля полетов - 65%. В основном, это были полеты в Симферопольском FIR-e (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии. После оккупации Крыма Госавиаслужба закрыла воздушное пространство над полуостровом и транзитные потоки ушли к берегам Турции.

Отмечается, что сейчас эти потоки составляют чуть более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. При этом в госпредприятии намерены увеличить транзит.

"Мы разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря, специальный safety case и открыли 4 трассы над Черным морем, которые сегодня также активно используются", - пояснил Ярмак.

Подчеркивается, что в 2015 году Европейское агентство авиационной безопасности одобрило эти трассы, а в октябре 2018 года Федеральное управление гражданской авиации США сделало вывод, что они являются безопасными.