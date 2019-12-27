Уменьшение бумажной волокиты: в Украине запустили транспортный портал электронных услуг (видео)

На портале, в частности, будет доступен онлайн-заказ разрешений на международные автоперевозки.

Министерство инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации запустили транспортный портал электронных услуг, который позволит перевозчикам осуществлять онлайн-заказ разрешений на международные автоперевозки, а в будущем будет предоставлять все транспортные услуги.

Читайте такжеТрадиционные новогодние очереди на границе: украинцам обещают больше пунктов пропуска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на пресс-конференции.

«Пока все говорят о транспортных коридорах, мир меняется и все чаще речь заходит о цифровых транспортных коридорах.... Сегодня хотим презентовать единый портал, который должен объединить все транспортные решения. Один из сервисов, который будет доступен на портале, - это онлайн-заказ разрешений на международные автоперевозки», - сказал он, добавив, что теперь процедура бронирования разрешения будет занимать до 3 минут.

Криклий отметил, что на данный момент можно только забронировать разрешения, так как другие страны присылают их в бумажном виде через дипломатические каналы.

«Следующим шагом будут цифровые разрешения. И мы выходим с этим предложением к нашим крупнейшим партнерам - Польше, Азербайджану, Казахстану, чтобы мы меняли бумажные барьеры на цифровые решения, которые точно делают проще перевозки, обмен информацией и обмен товарами», - сказал министр.

Также, по словам Криклия, инспекторы «Укртрансбезопасности» смогут в электронном формате оперативно присылать протоколы о нарушениях, оперативно передавать информацию о нарушителях, быстро обрабатывать инциденты.

Министр также отметил, что транспортный портал электронных услуг позволяет отслеживать перевозчиков, которые нарушают правила использования разрешений или пытаются их подделать.

«Портал позволяет увидеть жизненный цикл разрешения с момента бронирования до пересечения границы. Кроме того, в 7 пунктах выдачи разрешений «Укртрансбезопасности» будет установлено видеонаблюдение, а в ближайшее время планируется расширение сети другими пунктами предоставления услуг Мининфраструктуры», - сказал он.

Криклий отметил, что следующим шагом будет расширение возможности этого цифрового транспортного портала. «В частности, будут добавлены дополнительные сервисы для моряков, Е-ТТН (электронная товарно-транспортная накладная) и сервисы для авиации (регистрация воздушных судов)», - сказал министр.