Движение на Владимирской в Киеве сегодня временно ограничат из-за новогоднего парада

Движение будет перекрыто с 13.00 до 16.00.

В Киеве сегодня на несколько часов перекроют движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением новогоднего парада Borjomi New Year Parade.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Движение будет перекрыто с 13.30 до 16.00 на участке улицы Владимирской от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 улицы Владимирской.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения запрещена парковка до 15.00 на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.