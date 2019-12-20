Volkswagen выпустит больше 30 новинок в 2020 году

Из них двенадцать будут кроссоверами.

В рамках дорожной карты «цифровой трансформации» бренда Volkswagen концерн инвестирует 19 миллиардов евро в технологии будущего и электрификацию. В 2020 году марка запустит 34 новых модели, в том числе двенадцать кроссоверов, а также восемь гибридов и батарейных машин.

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Ради выполнения условий Парижского соглашения по климату Volkswagen наметил к 2025 году вдвое снизить углеродный след от производства, а к 2050-му стать полностью углеродно-нейтральным. Достигнуть этого поможет хэтчбек ID.3 — он выйдет на рынок летом следующего года, — компанию которому через некоторое время составит первый электрокроссовер марки ID.Next, пишет motor.ru.

Кроме того, с января 2020-го в отдельную компанию выделяется софтверный бизнес Volkswagen. Фирма Car.Software займется разработкой программного обеспечения для автомобилей и созданием онлайн-сервисов, чтобы к 2025 году доля собственного ПО в портфолио бренда выросла с десяти до 60 процентов. Продолжится реструктуризация основных направлений деятельности, в том числе сокращение издержек.

В Volkswagen отмечают, что 2019 год оказался богатым на премьеры, и все новые модели довольно тепло встречены клиентами. Среди них восьмой Golf, электрический хэтчбек ID.3, кроссоверы T-Cross, Teramont, T-Roc R и кросс-кабриолет T-Roc Cabrio.