778 километров: Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных авто

Без дозаправки кроссовер Nexo проехал 778 километров.

Французский воздухоплаватель Бертран Пиккар установил рекорд по дальности пробега на одном баке для водородных машин. За рулем Hyundai Nexo без дозаправки он преодолел расстояние в 778 километров. Остаточный запас хода составил 49 километров.

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25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence в городе Саргемин, Франция. На следующий день финишировал близ Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже, пишет motor.ru. «Этим достижением мы показали, что чистым технологиям больше не нужны экспериментальные прототипы для установления рекордов, — прокомментировал Пиккар. — Начинается новая эра высокой производительности, ориентированной на защиту окружающей среды».

За время путешествия к Пиккару присоединилось несколько известных людей. В пассажирском сиденье Nexо успели посидеть принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, великий герцог Люксембурга Анри и президент группы по исследованию перспектив использования водорода Мишель Делпон.

Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея.