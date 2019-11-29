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778 километров: Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных авто

16:45, 29 ноября 2019
Транспорт
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За время путешествия к Пиккару присоединилось несколько известных людей / фото Hyundai

Французский воздухоплаватель Бертран Пиккар установил рекорд по дальности пробега на одном баке для водородных машин. За рулем Hyundai Nexo без дозаправки он преодолел расстояние в 778 километров. Остаточный запас хода составил 49 километров.

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25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence в городе Саргемин, Франция. На следующий день финишировал близ Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже, пишет motor.ru. «Этим достижением мы показали, что чистым технологиям больше не нужны экспериментальные прототипы для установления рекордов, — прокомментировал Пиккар. — Начинается новая эра высокой производительности, ориентированной на защиту окружающей среды».

За время путешествия к Пиккару присоединилось несколько известных людей. В пассажирском сиденье Nexо успели посидеть принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, великий герцог Люксембурга Анри и президент группы по исследованию перспектив использования водорода Мишель Делпон.

фото Hyundai
фото Hyundai

Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея.

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Теги: #автомобиль#Hyundai