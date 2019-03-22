Китайцы представили водородомобиль с запасом хода 1000 километров (фото)

Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут.

Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала прототип автомобиля, работающего на водороде, который в 2020 году должен отправиться на конвейер.

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Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км. Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут, пишет autocentre.ua.

На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.

Электромобиль, работающий на водороде - внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя электрический заряд. Водород - самый распространенный элемент, но на данный момент добывать его сложно и дорого.