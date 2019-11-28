Одесские портовики просят премьера уволить и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса (фото)

Еще одна претензия к Райвису – навязывание портам услуг частных охранных структур, из-за чего профессиональные сотрудники госохраны теряют работу.

Сотрудники Одесского и Черноморского портов просят премьер-министра Украины Алексея Гончарука уволить и.о. главы Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса.

Обращение к премьеру подписали участники митинга, который прошел в четверг, 28 ноября, возле проходной Одесского порта.

«Сегодня фактически топится наша отрасль. Та политика, которая сегодня проводится Администрацией, она не ведет никуда», - сказал на митинге профсоюзный лидер ОМТП Владимир Зайков.

Собравшиеся держали плакаты с копией штатного расписания АМПУ, согласно которому глава ведомства получает 320 тыс. грн в месяц. В то же время, по словам портовиков, обычные работники получают только 5 тыс грн. При этом АМПУ планирует провести массовые сокращения штата в портах Большой Одессы.

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Еще одна претензия к Райвису – навязывание портам услуг частных охранных структур, из-за чего профессиональные сотрудники госохраны теряют работу. «Частная охрана портов – верный путь к коррупции», - гласил один из плакатов митингующих.

Выступая на митинге, председатель профкома отряда охраны Одесского морского порта Владимир Бабий подчеркнул: «Частные охранные структуры не имеют права охранять стратегические объекты».

Сам Райвис Вецкаганс пообщался с митингующими и объяснил происходящее плохо налаженной коммуникацией между руководством АМПУ и сотрудниками портов, из-за чего последние получают некорректную информацию.

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главу АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО «Латвийское пароходство», члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.

Участники рынка морских перевозок неоднократно указывали на неэффективность работы Вецкаганса и высказывали подозрения в коррупции. Среди обвинений – неоправданное увеличение расходов на бюрократический аппарат АМПУ, незаконные экологические проверки, махинации с государственными буксирами, нецелесообразная закупка дноуглубительной техники, деятельность сомнительных охранных фирм.

Кроме того, Райвис Вецкаганс почти три года работает в статусе исполняющего обязанности, не пройдя прозрачную процедуру конкурса, как это предусмотрено законом. По мнению экспертов, такой статус позволял структурам, близким к СКМ, манипулировать руководителем АМПУ в своих интересах.

Как сообщалось, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их «джихадом» против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище «зам по коррупции». Недавно в СМИ появилась информация о готовящейся отставке Райвиса Вецкаганса и объявлении конкурса на нового главу АМПУ.