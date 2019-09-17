Стала известна дата премьеры серийного кроссовера Mercedes-Maybach
19:31, 17 сентября 2019Транспорт
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Кроссовер немецкого автопроизводителя покажут в ноябре.
Технически новинка будет повторять кроссовер Mercedes-Benz GLS фото autocar.co.uk
Компания Mercedes-Benz представит кроссовер Maybach в ноябре 2019 года.
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Как сообщает Autocar, технически новинка будет повторять последнее поколение кроссовера Mercedes-Benz GLS. При этом Maybach заимствует только топовые моторы, а также получит удлиненную колесную базу.
Отличия между моделями сведутся к иному оформлению кузова в стилистике концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, представленного в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине, и более богатому оснащению у Maybach.
Ключевыми рынками для новинки в Mercedes-Benz называют Китай, Северную Америку и Россию.
Как сообщал УНИАН, премьера нового Mercedes-Benz GLS состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
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