McLaren выпустил суперкар без ветрового стекла (фото)

Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который получился быстрее экстремального суперкара Senna.

Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.

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Об этом сообщает портал Autonews.ru.

"Новинка станет одним из самых экстремальных суперкаров британской марки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что McLaren Elva оснастили четырехлитровым восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивающим 815 л. с. и 800 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Суперкар способен набирать первую "сотню" менее чем за три секунды, а разгон до 200 км/ч занимает 6,7 секунды. Таким образом, Elva получился быстрее трекового суперкара Senna.

McLaren выпустил новинку в честь классических автомобилей M1A, M1B и M1 °C - "гражданских" версий гоночных машин Group 7 1960-х годов.

Новинка стала первой моделью британской марки, которая получила систему Active Air Management System (AAMS). Воздух, засасываемый воздухозаборниками, под высоким давлением подается перед кабиной. Таким образом, в районе кокпита создается "пузырь безветрия", благодаря которому водителю и пассажиру не обязательно надевать шлемы.

Всего британцы выпустят 399 таких автомобилей, стоимость каждого из которых будет начинаться от 1,69 миллиона долларов.