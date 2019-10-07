Aston Martin рассекретил новый спорткар (фото)

Мощность 5,2-литрового турбированного V12 увеличена с 725 л.с. до 770 л.с.

Компания Aston Martin рассекретила спорткар DBS GT Zagato, который войдет в линейку DBZ Centenary Collection.

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Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato. При этом машина отличается несколькими новыми техническими решениями.

Мощность 5,2-литрового турбированного V12 увеличена с 725 л.с. до 770 л.с., пишет kommersant. У эксклюзивного купе своя оптика, особые колесные диски с креплением центральной гайкой и активная решетка радиатора — элемент состоит из 108 отдельных деталей, которые «открываются» при запуске двигателя и «закрываются», когда мотор заглушен.

У купе нет заднего стекла. Единая панель, включающая в себя крышу, выполнена из углепластикового волокна и вместо стекла установлена камера, передающая изображение на дисплей перед водителем. В салоне изменена передняя панель, центральный тоннель и установлены новые сиденья. Часть деталей интерьера, как и шильдики на кузове, декорированы золотом.

Тираж дорожного Aston Martin DBS GT Zagato составит всего 19 экземпляров. Автомобиль можно приобрести только в комплекте с трековым купе Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.

Поставки DB4 GT Zagato Continuation покупателям начнутся в 4-м квартале 2019 года, а DBS GT Zagato клиенты получат только в 4-м квартале 2020 года.