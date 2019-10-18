Tesla разрешили собирать электромобили в Китае

Строительство своего нового завода на юге Китая американская компания Tesla начала в январе нынешнего года.

Власти Китая добавили компанию Tesla в правительственный список одобренных автопроизводителей. Это значит, что американцы получили одобрение на сборку своих электрокаров в этой стране, сообщает Reuters.

Читайте такжеTesla начнет выпуск электромобилей в Китае уже в этом месяце - СМИ

По его данным, соответствующий сертификат уже выдан Tesla. Теперь компания может начинать производство своих автомобилей в Китае в любое время.

Строительство своего завода на юге Китая американская компания Tesla начала в январе нынешнего года. Предприятие будет носить название Gigafactory. Это первый завод Tesla, которое находится не в США, передает Autonews.

Изначально с конвейера предприятия начнут сходить седаны Tesla Model 3 и новые кроссоверы Tesla Model Y. Ожидается, что сборка первых электрокаров начнется уже в конце нынешнего года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

Китайские власти уже несколько лет всячески способствуют развитию домашнего рынка электрических машин из-за очень сложной экологической ситуации в крупных городах. Кроме того, правительство поддерживает местных производителей, чтобы они могли конкурировать с иностранными компаниями.

Tesla Motors, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 г. поставляет на рынок спортивную машину Tesla Roadster. В 2012 г. компания представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния. Штат компании насчитывает более двух тысяч человек.