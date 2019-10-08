США могут выйти из договора об открытом небе

Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе.

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Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел в письме, которое он направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения", — говорится в письме.

Многосторонний Договор об открытом небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.