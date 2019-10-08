США могут выйти из договора об открытом небе
Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе.
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Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел в письме, которое он направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену.
"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения", — говорится в письме.
Многосторонний Договор об открытом небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.