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США могут выйти из договора об открытом небе

09:54, 08 октября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел в письме, которое он направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения", — говорится в письме.

Многосторонний Договор об открытом небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

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Теги: #США#авиаперевозки