Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип (фото)

Одновременно с презентацией нового логотипа Volkswagen объявил о перезапуске бренда R.

Компания Volkswagen показала новый логотип отделения Volkswagen R. Первым стилизованную литеру R получит кроссовер Atlas Cross Sport R-Line для североамериканского рынка.

Читайте такжеVolkswagen начал выпуск собственных батарей для электрокаров (фото)

Одновременно с презентацией нового логотипа Volkswagen объявил о перезапуске бренда R. Упрощенная эмблема, состоящая из двух частей, как раз символизирует начало новой эры и «приверженность марки сохранению высоких динамических характеристик и эксклюзивности». Верхний элемент можно описать как дугу на гоночной трассе; у диагонального росчерка своё назначение: он должен подчеркивать прогрессивность бренда, передает motor.ru.

Новый логотип создан в Volkswagen Design Center. Над эмблемой работала команда под руководством шеф-дизайнера немецкой марки Клауса Бишоффа, сотрудники технического департамента и маркетологи Volkswagen R. Публичный дебют логотипа состоится 11 октября во время презентации кроссовера Atlas Cross Sport R-Line — модель удостоилась чести первой получить новый шильдик.

Чуть раньше, в конце августа этого года, Volkswagen представил собственный измененный логотип. Литера W из трехмерной превратилась в плоскую, из-за чего стала выглядеть более минималистичной. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Смену логотипа в компании объяснили новой стратегией ориентации бренда на молодежь и цифровизацию, но на самом деле это может быть связано с попыткой дистанцироваться от скандала, связанного с манипуляциями данными о вредных выбросах.