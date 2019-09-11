Проектирование нового аэропорта в Днепре остановилось из-за Минфина - местные СМИ

Утвержденное в начале лета Кабинетом Министров Украины финансирование проектных работ по реконструкции Международного аэропорта «Днепр» до сих пор фактически не выделено из-за Минфина.

Об этом пишут местные СМИ, в канун визита Президента Украины Владимира Зеленского в Днепр.

«По данным из наших источников, министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн. Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре», - сообщают СМИ Днепра.

Журналисты напоминают о том, что 12 июля во время первого своего визита в Днепр в статусе главы государства новый президент Владимир Зеленский лично пообещал горожанам, что непременно поможет с аэропортом: «Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт». И надеются, что действующему Президенту можно доверять, в отличие от его предшественника Порошенко.

«Новый глава государства Владимир Зеленский тоже успел пообещать Днепру «небо в самолетах», но пока министр финансов из Зе-Кабмина не спешит подписывать бумаги для старта проектных работ. Мы надеемся, что эта задержка временная, а обещания действующего Президента стоят больше, чем предыдущего», — пишет «Информатор».

Как известно, последняя реконструкция аэропорта Днепра была проведена 30 лет тому назад, и сейчас он не приспособлен к обслуживанию потока пассажиров и современных лайнеров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех. Это отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность в регионе, ограничивает возможности общения украинских и зарубежных бизнесменов.

Горожане уже собирали необходимое количество подписей под петициями в адрес местных властей и Президента Украины с требованием обеспечить государственное финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Днепр». В конечном итоге, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн гривен на соответствующие проектные работы 19.06.2019 г. Что касается частных инвестиций в реконструкцию днепровского аэропорта (проект реализуется в формате частно-государственного партнерства), то группа DCH, ранее построившая современный аэропорт в Харькове к Евро-2012, выразила готовность применить свой опыт в Днепре. DCH планирует вложить порядка $70 млн в создание нового аэровокзального комплекса при условии, что правительство профинансирует реконструкцию, находящейся в ведении государства, «взлетки».