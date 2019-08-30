В Китае построили завод для производства электрокаров, который выглядит как музей современного искусства (фото, видео)

Новый завод был построен по проекту известной архитектурно-дизайнерской компанией Snøhetta, при этом комплекс включает в себя центр обслуживания клиентов, испытательный полигон и застекленный атриум, из которого открывается панорамный вид на заводской цех.

Принадлежащий Volvo Car Group и Zhejiang Geely Holding автопроизводитель Polestar построил в Чэнду (Китай) завод, на котором будет собирать все свои модели, включая карбоновое гибридное купе Polestar 1, «батарейный» седан Polestar 2 и будущий электрический внедорожник Polestar 3.

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Новый завод был построен по проекту известной архитектурно-дизайнерской компанией Snøhetta, при этом комплекс включает в себя центр обслуживания клиентов, испытательный полигон и застекленный атриум, из которого открывается панорамный вид на заводской цех, пишет itc.ua.

Электромобили Polestar будут официально доступны для покупки в США, Канаде, Китае, Германии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Великобритании, при этом собирать их будут исключительно в Китае.

Производство первой модели уже стартовало и первые покупатели получат ее уже до конца текущего года. Компания рассчитывает собирать порядка 500 экземпляров Polestar 1 в год и 1500 штук на протяжении трехлетнего цикла, так как речь идет о премиальной модели стоимостью €130,000-€150,000 ($160,000-$185,000).

Отметим, что двухдверное четырехместное купе Polestar 1 представляет собой подключаемый гибрид с суммарной мощностью 600 л.с. и крутящим моментом 1000 нм. Двухлитровый бензиновый двигатель приводит в движение передние, а пара электродвигателей — задние колеса. От батареи емкостью 34 кВтч гибрид может проехать до 150 км в полностью электрическом режиме — это рекорд для серийных гибридных автомобилей.

В свою очередь электрический седан Polestar 2 получил пару электродвигателей мощностью 300 кВт и батарея на 78 кВтч, которая обеспечивает запас хода 500 км по циклку WLTP. Стартовый ценник составит €59,900 для Европы и $63,000 для США ($55,500 после льгот), спустя 12 месяцев после начала продаж электромобиль можно будет приобрести по цене от €39,900.