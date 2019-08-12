УЗ разработает новые пассажирские вагоны

Кравцов отметил, что компания намерена увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена разработать более продвинутые модели пассажирских вагонов по аналогии с ведущими странами.

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Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

"Сейчас поставлена задача перед членом правления, отвечающим за пассажирское хозяйство, разобраться с новыми моделями вагонов. Ведь мы будем продолжать капитальные ремонты и закупать вагоны, поэтому нам нужны более продвинутые модели по аналогии с ведущими странами. Мы должны тратить на современные модели, а не на модели восьмидесятых годов", - сказал он.

Также Кравцов отметил, что компания намерена увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2018 году обновила 126 пассажирских вагонов, что является рекордом за последние семь лет.