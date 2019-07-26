У президента призвали импортеров дизтоплива не дестабилизировать украинский рынок

Представитель президента в Кабмине отметил, что никакого дефицита и ценовой нестабильности на рынке не будет, независимо от заявлений импортеров.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус призвал импортеров дизельного топлива не пытаться дестабилизировать ситуацию на рынке заявлением о прекращении поставок дизтоплива из России и не избегать уплаты введенных государством специальных пошлин на такие поставки.

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Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление крупнейшего в Украине импортера дизельного топлива Wexler Group о приостановке поставок данного продукта из России из-за введенных правительством спецпошлин.

"Лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, ни пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались избежать уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет", - написал Герус.

По его словам, это уже второе публичное заявление компании, которая контролирует более 41% украинского рынка дизтоплива, о своих коммерческих планах, что нетипично для трейдинга.

«Видимо, хотели, чтобы все услышали. Услышали. Учитывая, что ранее компания уже публично заявляла, что будет поставлять дизель, но поднимет цены, то видим определенную нестабильность такой публичной позиции. Вероятно, поднять цены не удалось», - добавил он.

Представитель президента в Кабмине отметил, что к такому сценарию прекращения поставок страна готова. На сегодняшний день некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты.

"Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками", - написал Герус.

Он выразил надежду, что попытка злоупотребить монопольным положением будет исследована Антимонопольным комитетом Украины.

"В понедельник в 10 утра в Министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест. Именно импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки, будет происходить диверсификация", - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 июля, Wexler Group заявила, что с августа приостанавливает поставки дизтоплива из России из-за введенных правительством спецпошлин, поскольку это станет экономически невыгодно.

18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, спецпошлина будет повышаться в два этапа. Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября.