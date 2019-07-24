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Перенесли на 2020 год: в Boeing заявили о проблемах с новым 777X

18:39, 24 июля 2019
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"О проблемах с новой моделью самолета в июне информировало агентство Reuters. По его данным, неполадки с двигателями, разработанными специально для 777X, обнаружились при тестировании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте телеканал CNN сообщал о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

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Теги: #Boeing#компания Boeing#Boeing 777X