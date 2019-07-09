Поезд будет курсировать два раза в неделю из литовского Драугисте до украинских Броваров.

Украина, Беларусь и Литва запустили новый контейнерный поезд Containerships train, сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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"Containerships Train сообщением Литва - Беларусь - Украина - наш 22 контейнерный поезд. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды бесспорны", - написал он.

Кравцов сообщил, что новый поезд будет курсировать два раза в неделю из литовского порта Драугисте до украинского города Бровары.

"Сегодня в первом составе отправили 65 контейнеров - неплохой показатель. В пути 50 часов. Ранее грузы в этом направлении шли автотранспортом, мы его переориентировали на железную дорогу. ЕС делает акцент на сокращении доли автомобильных перевозок в пользу более экологичных - железных дорог и водного транспорта", - отметил он.

По словам Кравцова, Драугисте находится рядом с портом Клайпеда и поэтому с осени планируется запустить еще один маршрут уже в Одесский морской порт.

"Учитывая переориентацию отечественного экспорта в страны ЕС и увеличение грузов, адресованных на морские порты, именно контейнерные перевозки пригодятся", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и ООО "Containerships" (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подписали соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train.