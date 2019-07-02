Audi показала спортивный седан S8 нового поколения (фото)

«Заряженный» седан S8 нового поколения оснастили 571-сильным мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Компания Audi рассекретила спортивный седан S8 нового поколения. Полноприводный автомобиль оснащается 4,0-литровым бензиновым мотором TFSI V8 мощностью 570 л. с. и 800 Н·м крутящего момента.

Читайте такжеAudi показала обновленный кроссовер Q7 (фото)

Помощь при разгоне оказывает стартер-генератор, питающийся от 48-вольтовой батареи, пишет Autonews.

Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Новая Audi S8 комплектуется адаптивной пневмоподвеской с электромеханическими стабилизаторами и активным задним дифференциалом. В базовой версии седана предусмотрены карбон-керамические тормоза и новая выхлопная система.

От стандартной A8 спортивный седан S8 отличается особыми шильдиками, другими воздухозаборниками и колесными дисками. В салоне появились декоративные накладки из алюминия и новые кресла. Европейские продажи модели должны начаться до конца 2019 года.

Кроме того, в мае Audi подтвердила появление сверхроскошной версии флагманского седана A8, который может составить конкуренцию автомобилям Mercedes-Maybach. Не исключено, что новый седан будут выпускать под возрожденным названием Horch — под такой маркой немцы с 1904 по 1932 г. выпускали автомобили премиум-класса. От стандартной модели Audi A8 Horch будет отличаться гораздо более широким набором базового оборудования, а также фирменными эмблемами на передних крыльях и центральных стойках кузова.