Audi отзывает свои электрокроссоверы из-за риска возгорания батарей

Программа отзыва коснется 540 электромобилей, уже доставленных покупателям, всего данная проблема затронет 1644 экземпляров.

Немецкий автопроизводитель Audi отзывает часть уже проданных электрических кроссоверов Audi e-tron из-за проблем с герметизацией аккумуляторной батареи, в которую может попадать влага, что в свою очередь способно вызвать короткое замыкание и пожар.

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Программа отзыва коснется 540 электромобилей, уже доставленных покупателям, всего данная проблема затронет 1644 экземпляров. Ни одного реального инцидента еще не произошло, однако инженеры компании обнаружили данную проблему в пяти электромобилях и решили не рисковать, пишет itc.ua.

Проблема связана с некачественным уплотнением силового кабеля на участке между аккумуляторами и зарядным портом. Если по какой-либо причине на кабеле накапливается влага, то она может протечь внутрь аккумуляторного блока и вызвать замыкание. Для исправления проблемы владельцев Audi e-tron вызовут к дилерам.

Владельцам «проблемных» Audi e-tron разрешают пользоваться своими электромобилями, однако если они увидят предупреждение на приборной панели, то им рекомендуется припарковать его, не подвергать заряду и вызвать эвакуатор. По словам представителей Audi, новая партия электромобилей данной модели лишена данной проблемы.