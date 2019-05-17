Volkswagen хочет производить свой бюджетный электромобиль в Восточной Европе

Выход новой бюджетной модели на рынок ожидается примерно в 2023-2024 году.

Немецкое издание Handelsblatt выяснило, что Volkswagen изменил свои производственные планы по выпуску электромобилей, решив перенести производство еще неанонсированной бюджетной модели в Восточную Европу.

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Первый электромобиль нового семейства VW ID.3 уже начали производить в Цвиккау (Германия), где было собрано первые 200 предсерийных экземпляров. Из первой партии в 30 тысяч экземпляров по предзаказам разобрали уже половину. На еще одном немецком заводе в Эмдене будут производить кроссовер Volkswagen ID. CROZZ.

А вот производство бюджетной модели с ценником ниже €20,000/$22,300 на новой платформе MEB entry собираются перенести в Восточную Европу. Основная причина переноса — более дешевая рабочая сила, а также близость к менее «денежным» рынкам, где спрос на начальные модели будет выше, чем на базовые Volkswagen ID, пишет itc.ua.

Выход новой бюджетной модели на рынок ожидается примерно в 2023-2024 году. Судя по утечкам и данным инсайдеров, это будет компактная пятиместная модель с размерами Volkswagen Polo или T-Roc в формате «высокого» хэтчбека или кроссовера. Запас хода ожидается на уровне 200 км по циклу EPA.

В данный момент над разработкой платформы MEB entry работают инженеры Seat, именно они скорее всего выпустят первую модель на ее основе. Далее последуют аналогичные по характеристикам электромобили от основного бренда Volkswagen, а также от Audi и Skoda.

Напомним, что к 2022 году Volkswagen рассчитывает довести количество фабрик для производства электромобилей до восьми штук. Они будут расположены на трех континентах, в список войдут производства в Чаттануге (США), Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Дрездене (Германия), Млада-Болеслав (Чехия), Антинг и Фошань (Китай). Все восемь фабрик суммарно обеспечат годовой выпуск электромобилей на уровне 1 млн штук к 2025 году.