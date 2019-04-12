Китайская Geely запустила новый бренд электромобилей для конкуренции с Tesla (фото)
Китайский автомобильный гигант Geely представил новый бренд Geometry, под которым будет выпускать электромобили, причём для глобального рынка.
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Представлен был не только бренд, но и первый автомобиль — Geometry A. Производитель называет новинку электрическим седаном премиум-класса, но при этом седан этот стоит всего 31 250 долларов, то есть он дешевле самой простой версии Tesla Model 3, пишет ixbt.com.
Geometry A будет существовать в двух модификациях, отличающихся ёмкостью АКБ. В базовой версии это будет 51,9 кВт·ч, а в старшей — 61,9 кВт·ч. Такие батареи должны обеспечить запас хода до 410 и 500 км соответственно, но эти данные получены в рамках стандарта NEDC, от которого в Европе уже отказались.
О двигателях данных пока не так много. Geely говорит о мощности до 163 л.с. и крутящем моменте до 250 Н·м. Разгон при этом составит 8,8 с до 100 км/ч. Вероятнее всего, такие параметры будут у старшей версии, а у базовой мощность будет ниже. Также Geometry A сможет заряжаться с 30% до 80% за полчаса.
Автомобиль оснащается и современным набором систем безопасности, включая камеры, радары, автоматическое торможение и так далее.
Старшая версия будет стоить 37 200 долларов. Производитель говорит, что уже получил более 27 000 заказов, 18 000 из которых из-за пределов Поднебесной. Правда, каковы цены в случае покупки не в Китае, пока неясно.
Под брендом Geometry компания Geely планирует выпустить 10 различных моделей электромобилей в разных сегментах уже к 2025 году.