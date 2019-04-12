Китайская Geely запустила новый бренд электромобилей для конкуренции с Tesla (фото)

Производитель называет новинку электрическим седаном премиум-класса, но при этом седан этот стоит всего 31 250 долларов, то есть он дешевле самой простой версии Tesla Model 3.

Китайский автомобильный гигант Geely представил новый бренд Geometry, под которым будет выпускать электромобили, причём для глобального рынка.

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Представлен был не только бренд, но и первый автомобиль — Geometry A. Производитель называет новинку электрическим седаном премиум-класса, но при этом седан этот стоит всего 31 250 долларов, то есть он дешевле самой простой версии Tesla Model 3, пишет ixbt.com.

Geometry A будет существовать в двух модификациях, отличающихся ёмкостью АКБ. В базовой версии это будет 51,9 кВт·ч, а в старшей — 61,9 кВт·ч. Такие батареи должны обеспечить запас хода до 410 и 500 км соответственно, но эти данные получены в рамках стандарта NEDC, от которого в Европе уже отказались.

О двигателях данных пока не так много. Geely говорит о мощности до 163 л.с. и крутящем моменте до 250 Н·м. Разгон при этом составит 8,8 с до 100 км/ч. Вероятнее всего, такие параметры будут у старшей версии, а у базовой мощность будет ниже. Также Geometry A сможет заряжаться с 30% до 80% за полчаса.

Автомобиль оснащается и современным набором систем безопасности, включая камеры, радары, автоматическое торможение и так далее.

Старшая версия будет стоить 37 200 долларов. Производитель говорит, что уже получил более 27 000 заказов, 18 000 из которых из-за пределов Поднебесной. Правда, каковы цены в случае покупки не в Китае, пока неясно.

Под брендом Geometry компания Geely планирует выпустить 10 различных моделей электромобилей в разных сегментах уже к 2025 году.