УЗ хочет закупить еще минимум 15 американских тепловозов до конца года

Об этом сегодня в Кременчуге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году в рамках сотрудничества с американской компанией General Electric планирует закупить еще минимум 15 тепловозов этой компании.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кременчуге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас идет согласование кредитных линий. Это будет уже в этом году и закупка тоже", - сказал Омелян.

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов также отметил, что компания в своих планах предусмотрела закупку 15 американских тепловозов уже в этом году.

"Решаем вопросы с финансированием. Может быть даже больше, чем 15 тепловозов", - сказал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" завершила первый этап сотрудничества с американской компанией General Electric, в рамках рамочного соглашения, подписанного в феврале 2018 года, и 30 тепловозов ТЕ33АС прошли локализацию на Крюковском вагоностроительном заводе.

Последние 5 из 30 поставленных в Украину тепловозов после доукомплектования 22 марта отправились с Крюковского вагоностроительного завода в депо "Укрзализныци" в Мелитополе.

В феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагонзавод также проводит доукомплектацию тепловозов General Electric производства Пенсильванского завода GE Transportation (США), которые закупает акционерная компания "Укрзализныця".