Заявление 1+1 медиа относительно участия в конкурсе АРМА: зарегистрированы 5 участников

Группа 1+1 медиа сообщает, что ООО «1+1 Интернет», которая входит в состав группы, подала документы на участие в конкурсе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

Учитывая опыт управления масштабными проектами в сфере медиа, мощную команду специалистов и показатели, которые демонстрируют проекты компании, что подтверждено многочисленными индустриальными признаниями, ООО «1+1 Интернет» чувствует готовность и потенциал к успешному управлению указанными активами УМХ. Это было отражено в пакете документов, которые были предоставлены АРМА в соответствии с требованиями конкурса.

Заявки принимались до 3 июля 2020 года включительно, в настоящее время прием документов завершен. По достоверной информации, в конкурсе приняли участие 5 участников, включая ООО «1+1 Интернет».

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